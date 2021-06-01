01.06.2021 (10:00)

С военнослужащими ЮВО в Абхазии стартовали занятия на шести полигонах округа

На российской военной базе в Абхазии начался летний период обучения.

Занятия с личным составом общевойсковых и специальных подразделений соединения по обновленной программе боевой подготовки стартовали в условиях горно-лесистой, равнинной и прибрежной местности сразу на шести полигонах округа в Абхазии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

В летнем периоде обучения с военнослужащими базы будет проведено более 1000 занятий по огневой подготовке, учений по боевому слаживанию отделений, взводов и рот, а также боевые стрельбы по наземным и морским целям из танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийских орудий, 120-мм минометов, 122-мм гаубиц Д-30 и стрелкового вооружения.

Более 200 тактических занятий планируется посвятить боевому слаживанию подразделений в ходе полевых выходов, где военнослужащие выполнят нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовкам. Не менее 50% учебных занятий пройдут ночью или в условиях ограниченной видимости.

Военные водители и механики-водители под руководством опытных инструкторов освоят особенности вождения бронированной техники и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также участкам с вязким грунтом.

Военнослужащие артиллерийских, зенитных ракетных подразделений, РХБ защиты, связи, инженерных войск примут участие в лагерных сборах.

Основные усилия будут направлены на применение сил беспилотной летательной авиации и борьбу с авиационными дронами.

Всего в летнем периоде обучения военнослужащие российской военной базы в Абхазии израсходуют более 1 млн боеприпасов различных типов и свыше 100 тонн горюче-смазочных материалов. В учебном процессе одновременно будет задействовано до 1000 единиц военной техники.

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