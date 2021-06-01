01.06.2021 (09:45)
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проведут свыше 500 часов интенсивных тренировок на современных электронных тренажерах
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии с начала летнего периода обучения проведут свыше 500 часов интенсивных тренировок на современных компьютеризированных тренажерах.
В учебной деятельности соединения используется около 30 разновидностей современных электронных тренажеров, в том числе комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б3, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74.
Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик местности.
Благодаря современным тренажерам личный состав базы может учиться и совершенствовать боевую выучку без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов.
Планируется, что в летнем периоде обучения на военной базе с применением компьютеризированных тренажеров будет подготовлено более 1,5 тыс. военнослужащих различных специальностей.