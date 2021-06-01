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01.06.2021 (09:45)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проведут свыше 500 часов интенсивных тренировок на современных электронных тренажерах

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии с начала летнего периода обучения проведут свыше 500 часов интенсивных тренировок на современных компьютеризированных тренажерах.

В учебной деятельности соединения используется около 30 разновидностей современных электронных тренажеров, в том числе комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б3, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74.

Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик местности.

Благодаря современным тренажерам личный состав базы может учиться и совершенствовать боевую выучку без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов.

Планируется, что в летнем периоде обучения на военной базе с применением компьютеризированных тренажеров будет подготовлено более 1,5 тыс. военнослужащих различных специальностей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия
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