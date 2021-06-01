01.06.2021 (09:30)

В войсках ЮВО на Северном Кавказе начался летний учебный период

В общевойсковом объединении и полках оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Ставрополье, в Карачаево-Черкессии и на Кубани, начался летний период обучения.

Военнослужащие подготовили вооружение и военную технику, провели практические занятия по требованиям безопасности, несению службы в караулах и нарядах.

В ходе боевой учебы основные усилия органов военного управления будут направлены на повышение профессионализма офицерского состава, достижение слаженности подразделений, организацию взаимодействия между частями и соединениями видов и родов войск, дислоцированными на территории Северо-Кавказского региона.

Основной формой обучения войск станут ротные и батальонные тактические учения. В летнем периоде обучения в войсках объединения запланировано 10 батальонных тактических учений с боевой стрельбой. На полигонах состоятся лагерные сборы со специалистами соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, связи и инженерных войск.

Повышенное внимание командование округа уделит подготовке команд к участию в конкурсах Армейских международных игр 2021 года, а также международным учениям.

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