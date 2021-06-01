01.06.2021 (09:00)

В войсках Западного военного округа начался летний период обучения

Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа начался новый период обучения.

С началом летнего периода обучения основные усилия органов военного управления будут направлены на повышение профессионализма офицерского состава, достижение слаженности подразделений, а также на отработку вопросов взаимодействия сил и средств, действующих в воздухе, на суше и на море.

В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБЗ, связи, инженерных войск будут проведены лагерные сборы и полевые выходы.

В летнем периоде обучения военнослужащим ЗВО предстоит освоить новые виды образцов вооружения и военной техники, поступающие в войска. Современные образцы ВВСТ, которыми соединения и воинские части округа укомплектованы более чем на 72%, значительно повысили боевые возможности подразделений, а также позволили качественно усовершенствовать выполнение ими поставленных задач.

Важнейшим мероприятием подготовки органов управления и войск (сил) ЗВО станет совместное стратегическое российско-белорусское учение «Запад-2021», которое пройдет в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа.

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