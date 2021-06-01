01.06.2021 (09:15)

На кораблях и в воинских частях Черноморского флота проведены тренировки по действиям в кризисных ситуациях

На корабельных соединениях и в воинских частях Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство проведены тренировки по действиям личного состава при возникновении кризисных ситуаций.

По замыслу тренировок дежурным сменам воинских частей и соединений ЧФ были объявлены различные вводные, моделирующие кризисные ситуации, в том числе возникновение пожара, аварийное происшествие с участием военной техники, стихийное бедствие, нападение на КПП и обнаружении подозрительных предметов на территории воинской части.

В ходе тренировок личный состав дежурных смен отработал типовые алгоритмы действий от получения первичного доклада о происшествии до доклада командиру подразделения о поминутно выполненных мероприятиях и передаче управления специально разворачиваемой оперативной группе.

При оценке проведения мероприятия учитывались такие показатели, как: время сбора и обобщения данных о кризисной ситуации, умение дежурных сиен быстро принимать решения, правильное распределение ресурсов для эффективного управления действиями подчинённых и полное выполнение алгоритма согласно действующих нормативов.

Командование Черноморского флота оценило результат проведения тренировки на оценку «хорошо».



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