01.06.2021 (08:38)

Черноморский флот во второй половине 2021 года примет участие в более чем 20 крупных учениях

Сегодня в пунктах базирования корабельных соединений и пунктах дислокаций воинских частей Черноморского флота на территории Крымского полуострова и Краснодарского края состоялись торжественные мероприятия, посвящённые началу нового периода обучения.

В частности с обращениями к экипажам кораблей и личному составу береговых частей Крымской военно-морской базы (КВМБ), обратился заместитель командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Сергей Пинчук. Он подвел итоги шести месяцев обучения учебного года, поблагодарил военнослужащих базы за успешное выполнение задач и определили основные приоритеты деятельности в новом периоде обучения.

Так, в ходе летнего периода обучения экипажи кораблей и личный состав береговых частей КВМБ примут участие в более чем 20 крупных тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях, большая часть из которых пройдёт в двустороннем формате.

Другими, не менее важными задачами станет приём в состав флота и освоение новых кораблей, образцов вооружения и военной техники, выполнение учебно-боевых задач в составе межвидовой группировки, а также участие в трёх военно-морских учения совместно с представителями военно-морских сил иностранных государств.

В завершение торжественных мероприятий заместитель командующего Черноморским флотом поздравил личный состав Крымской военно-морской базы с началом летнего периода обучения 2021 учебного года.

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