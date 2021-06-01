01.06.2021 (08:29)

Команда Балтийского флота возглавила турнирную таблицу всеармейского конкурса полевой выучки «Морской десант-2021» во Владивостоке

Во Владивостоке завершился первый соревновательный день всеармейского конкурса по полевой выучке «Морской десант-2021». В нем принимают участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

На полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» морские пехотинцы преодолели маршрут «Тропы разведчика» общей протяженностью 600 метров, оборудованный 18 препятствиями. В их числе полуразрушенное здание, кирпичная стена и ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок железной дороги с водопроводными трубами, завал и другие. На старт выходили одновременно две команды, в очередности, которая накануне была установлена жеребьевкой.

В соответствии с положением конкурса каждый участник выполнял упражнение в военной форме одежды со штатным оружием. В случае нарушения правил при прохождении препятствий к общему времени команды начислялись дополнительные секунды штрафного времени. На данном этапе военнослужащие зарабатывали индивидуальные баллы, по сумме которых определяется сильнейшее отделение.

Лучшее время на дистанции показали военнослужащие Балтийского флота. Со вторым результатом финишировали морские пехотинцы Северного флота, а команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища заняла третье место.

4 июня на полигоне «Горностай» стартует второй, двухдневный этап конкурса, в ходе которого участникам предстоит пройти «Тропу выживания».

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