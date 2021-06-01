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01.06.2021 (08:02)

Снайперы ВВО на полигоне в Бурятии учатся уничтожать «беспилотники» условного противника

Снайперские пары танкового соединения Восточного военного округа приступили к освоению стрельбы по беспилотным летательным аппаратам условного противника из укрытий.

Тренировки начались в рамках нового периода обучения совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» на полигоне Бурдуны.

По замыслу мероприятия БпЛА условного противника, пытающиеся вести разведывательную деятельность, обнаружены с помощью радиолокационных станций задолго до их подлета к военным объектам.

Информация о них поступила на пульт дежурного, затем снайперы оперативно выдвинулись на заранее подготовленные позиции.

Осложняла вести наблюдение за целями облачность, установившаяся над полигоном, благодаря которой БпЛА сливаются с окружающей средой и становятся едва заметными. Снайперы вели стрельбу на  дальности до 1,5 км.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Снайперы
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