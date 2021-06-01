01.06.2021 (07:46)

В летнем периоде обучения силы Тихоокеанского флота проведут свыше 100 мероприятий боевой подготовки

Сегодня на Тихоокеанском флоте начался летний период обучения. В соединениях и частях флота прошли митинги, в которых приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, военнослужащие и ветераны военной службы. На кораблях в торжественной обстановке были подняты Андреевские флаги, стеньговые флаги и флаги расцвечивания.

Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Сергей Рекиш поздравил с началом нового учебного полугодия личный состав соединений кораблей охраны водного района и подводных лодок.

Выступая перед подчиненными, он отметил, что за прошедший учебный период кораблями, катерами и подводными лодками выполнено почти 1800 боевых упражнений, а суммарное время решения силами задач в море превысило 3 тысячи суток. Подготовлено почти полтора десятка тактических групп, более 60 кораблей и катеров, свыше 20 экипажей подлодок.

За этот период флот пополнился прошедшим модернизацию фрегатом «Маршал Шапошников», третьим корветом проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», новейшим тральщиком «Яков Баляев», противодиверсионным катером, несколькими судами обеспечения.

Он особо отметил, что начало нового учебного полугодия в море встречают боле 20 боевых кораблей и судов ТОФ, которые решают плановые задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выполняют межбазовые переходы.

Вице-адмирал Сергей Рекиш особо акцентировал внимание на том, что в летнем периоде обучения военнослужащим флота предстоит принять участие более чем в 100 мероприятиях боевой подготовки, направленных на повышение морской, полевой, воздушной и специальной выучки. В море будут отрабатываться практические действия корабельных группировок, береговых войск и морской авиации флота.

Военнослужащие Тихоокеанского флота примут участие в 15 конкурсах армейских игр в составе команд флота и Восточного военного округа. В рамках «АрМИ-2021» во Владивостоке и на полигонах береговых войск планируется проведение международных соревнований «Кубок моря» и «Морской десант». К слову, всеармейский этап конкурса «Морской десант» с сегодняшнего дня проходит на базе берегового полигона ТОФ «Горностай» в Приморском крае.

Впервые Флот проведёт сразу на 14 выставочных площадках, расположенных в четырёх субъектах Российской Федерации, мероприятия Международного научно-технического форума «Армия-2021». Они запланированы на территории Приморского и Камчатского краёв, Магаданской области, Чукотского автономного округа.

Приоритетными направлениями в ходе летнего периода обучения станет качественное повышение уровня боевой подготовки сил и войск Тихоокеанского флота, подбор и подготовка профессиональных кадров офицерского и сержантского состава, повышение эффективности обучения личного состава воинских частей и соединений флота. Среди главных задач – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года, а также обеспечение проведения заводских и государственных испытаний корвета «Резкий».

Торжества по случаю начала нового учебного полугодия завершились общим прохождением военнослужащих соединений.

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