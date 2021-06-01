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01.06.2021 (07:36)

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ВВО приступили к групповым учебно-тренировочным полетам

В Хабаровском крае экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к групповым учебно-тренировочным полетам.

Экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между летательными аппаратами в 20 и 40 м соответственно.

Помимо этого летчики, осуществляя групповые полеты, согласно заданию выполняют различные виды пилотажа, в том числе совершенствуя ведение воздушной разведки.

В учебно-тренировочных полетах в Забайкалье принимают участие  100 процентов  летного и летно-технического состава, задействован весь парк  вертолетов авиачасти.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ
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