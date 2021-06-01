01.06.2021 (07:34)
В Хабаровске состоялся финальный концерт фестиваля «Амурские волны»
Финальный концерт IX Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» прошёл в Краевом дворце хоккея с мячом «Арена «Ерофей»».
Более 1000 хабаровчан на финальном концерте наблюдали дефиле представления лучших военно-музыкальных коллективов Восточного военного округа.
На финальном концерте прозвучали классические симфонии и увертюры, фантазии и рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши и песни разных лет. Восточный военный округ традиционно представили лучшие военные оркестры из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Уссурийска, Улан-Удэ и Хабаровска.
Всего в фестивале приняли участие более 300 военных музыкантов и порядка 300 юных музыкантов – кадетов и суворовцев.
Новости по теме:
Более 10 тысяч военнослужащих и членов их семей в общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли вакцинацию от COVID-19
В соединения ПВО Амурского общевойскового объединения ВВО поступила партия новейшей метрологической техники
Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа из Бурятии завоевали золото всеармейского конкурса «Специальный маршрут»
Метки: