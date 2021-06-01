01.06.2021 (07:06)

Более полутысячи мотострелков ВВО с началом нового периода обучения вышли на полигоны в Забайкалье

Более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) вышли на общевойсковой полигон «Борзя-Новая» в Забайкальском крае для проведения первых практических занятий в летнем периоде обучения 2021 года.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, войск связи, радиационной, химической и биологической защиты в новом учебном периоде усовершенствуют своё профессиональное мастерство в вождении боевых и специальных машин, огневой, тактической, специальной подготовке и других дисциплинах в период интенсивного курса обучения.

На полигоне пройдут занятия в рамках одиночной подготовки и слаживания подразделений с применением современных комплексов связи, разведки и артиллерии, а также беспилотной авиации в разведывательных ударных и огневых контурах.

Основной упор в летнем периоде обучения будет сделан на внедрении новых методик в подготовке личного состава, а также освоении современных образцов вооружения и военной техники, включая новейшие комплекты средств бронезащиты, наблюдения и разведки.

В занятиях задействовано около 100 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, машины инженерной разведки и РХБ защиты, а также зенитные установки и аппаратные связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице