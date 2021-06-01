01.06.2021 (06:56)

Более 10 тысяч военнослужащих и членов их семей в общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли вакцинацию от COVID-19

Свыше 10 тысяч военнослужащих и членов их семей в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье прошли вакцинацию российским препаратом от короновирусной инфекции.

Вакцинация военнослужащих и членов их семей первым и вторым компонентом выполняется вакциной «Гам-КОВИД-Вак», которая доставляется в объединение наземным и воздушным транспортом из Хабаровска в специальных термоконтейнерах. Вакцинация проходит на территории медицинских пунктов соединений и воинских частей Приморского общевойскового объединения ВВО, в них организованы все условия для хранения вакцины и медицинского осмотра военнослужащих и членов их семей для выявления противопоказаний.

Перед проведением добровольной вакцинации против COVID-19, с военнослужащими и их семьями проведены беседы о воздействии российского препарата на организм. По истечению 21 дня вакцинируемым прививается второй компонент препарата.

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