01.06.2021 (06:01)
Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа из Бурятии завоевали золото всеармейского конкурса «Специальный маршрут»
Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в напряженной борьбе заняли первое место всеармейского конкурса «Специальный маршрут». Данный конкурс входит в программу международных армейских игр «АрМИ-2021» и проводится среди формирований различных видов и родов войск, выполняющих задачи по транспортировке военных грузов.
Сам конкурс состоял из этапов «транспортный манёвр», «огневой биатлон» и «контрольный рубеж».
На первом этапе расчёты преодолели сложную трассу, которая включала в себя преодоление рвов, холмов и каменистых участков.
На втором этапе военнослужащие показали мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана осуществляли погрузку макета ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Одновременно другая часть команды на поле для стрельбы вела огневое прикрытие погрузки.
Третий этап стартовал сразу после погрузки. Сводный расчёт вместе с боеприпасами отправился преодолевать трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности.
По итогам соревнований ракетчики из Бурятии заняли первое место на всех этапах, чем обеспечили себе уверенную победу в конкурсе.
Напомним, что команда от ракетного соединения ВВО из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.