01.06.2021 (06:01)

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа из Бурятии завоевали золото всеармейского конкурса «Специальный маршрут»

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в напряженной борьбе заняли первое место всеармейского конкурса «Специальный маршрут». Данный конкурс входит в программу международных армейских игр «АрМИ-2021» и проводится среди формирований различных видов и родов войск, выполняющих задачи по транспортировке военных грузов.

Сам конкурс состоял из этапов «транспортный манёвр», «огневой биатлон» и «контрольный рубеж».

На первом этапе расчёты преодолели сложную трассу, которая включала в себя преодоление рвов, холмов и каменистых участков.

На втором этапе военнослужащие показали мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана осуществляли погрузку макета ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Одновременно другая часть команды на поле для стрельбы вела огневое прикрытие погрузки.

Третий этап стартовал сразу после погрузки. Сводный расчёт вместе с боеприпасами отправился преодолевать трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности.

По итогам соревнований ракетчики из Бурятии заняли первое место на всех этапах, чем обеспечили себе уверенную победу в конкурсе.

Напомним, что команда от ракетного соединения ВВО из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

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