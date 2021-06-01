01.06.2021 (05:37)

В войсках Восточного военного округа стартовал новый период обучения

В войсках Восточного военного округа в летнем периоде обучения пройдет несколько сотен тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, различного уровня, а также ряд тактико-специальных учений по развертыванию систем управления войсками, материально-техническому и медицинскому обеспечению.

С военнослужащими спланировано провести более 7 тысяч практических занятий по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин. Более 6.5 тысяч практических занятий по вождению военной и специальной техники, а также совершить марши в составе воинских частей на большие расстояния.

Стоит отметить, что основные усилия в боевой подготовке подразделений будут направлены на применение новых подходов к ведению боевых действий, соответствующих реалиям современного высокоманевренного боя.

Большая часть учений и тренировок пройдет в двустороннем формате.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в выполнении задач по развертыванию и оперативному перемещению мобильных пунктов управления, тыловому и техническому обеспечению войск в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки.

Особенностью боевой подготовки в новом периоде обучения станет совершенствование методов противодействия беспилотным летательным аппаратам вероятного «противника», внедрение «сирийского» опыта при управлении подразделениями.

В ходе занятий и учений спланировано увеличить интенсивность применения беспилотной летательной авиации.

Продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, поступающие в войска округа. Среди них танки Т-80БВМ, бронетранспортеры БРТ-82АМ, вездеходы «Алеут», новые комплексы связи, инженерная техника, комплексы РХБ разведки и защиты и другая техника.

В новом периоде обучения с подразделениями сухопутных войск спланировано провести российско-монгольское и российско-лаосское международные учения.

Совместное военное учение «Селенга-2021» состоится на монгольской стороне, учение «Ларос-2021» пройдет на территории России. Летний период обучения стартовал 1 июня текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице