01.06.2021 (04:44)
Более 5000 жителей города Тынды Амурской области смогли посетить экспозиции агитационного поезда «Мы - армия страны! Мы – армия народа!»
Более 5 тысяч жителей и гостей столицы Байкало – Амурской магистрали, города Тында Амурской области, посетили тематические экспозиции специального поезда Министерства Обороны Российской Федерации «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Эшелон прибыл на станцию Тында утром 31 мая.
В торжественной церемонии в честь прибытия эшелона приняли участие начальник поезда полковник Игорь Сокол, руководитель администрации города Тында, представители движения «Юнармия».
По окончании мероприятия, гости осмотрели экспонаты передвижной выставки. В 17-ти тематических вагонах жители и гости города смогли ознакомиться с интерактивной экспозицией, отображающей героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения, работу военных медиков в период пандемии.
Особый интерес у посетителей выставки вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также трофейные военные бронеавтомобили, привезенные из Сирийской Арабской Республики.
На железнодорожном вокзале также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать информацию о порядке прохождения военной службы по контракту в войсках Восточного военного округа.
Масштабная акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».
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