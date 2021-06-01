01.06.2021 (04:13)

В объединениях Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке, начался летний учебный период

В соединениях и частях Войск и сил на Северо-востоке России, а также на Подводных силах Тихоокеанского флота начался летний период обучения. По этому случаю в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске прошли митинги с участием командования флотских объединений.

Командующий войсками и силами на Северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев присутствовал на общем построении военнослужащих соединения береговых ракетчиков. Он поздравил подчиненных с успешным завершением зимнего учебного полугодия и напомнил, что по итогам прошлого года объединение было признано лучшим на Тихоокеанском флоте. Хорошие результаты были показаны и за истекшие шесть месяцев. В частности, проведено двустороннее батальонное тактическое учение Камчатского соединения морской пехоты, тактическая группа смешанного авиаполка сразу из 5 противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н отработала комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника с использованием бортовых противолодочных комплексов, задачи в море решали тральщики и малые противолодочные корабли.

Вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что летний период обучения будет интенсивным в плане боевой учебы: предстоят выходы в море тактических корабельных групп с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, участие в бригадном тактическом учении на Приморском оперативном направлении. Силы группировки обеспечат несение боевого дежурства по противовоздушной обороне самолётами истребительной авиацией и зенитными ракетными комплексами в местах постоянной дислокации. Предстоит выполнение боевых стрельб на государственных полигонах.

В Подводных Силах торжества по случаю начала нового учебного полугодия прошли под руководством заместителя командующего Силами Героя России контр-адмирала Валерия Варфоломеева. Он кратко рассказал о задачах, которые решали экипажи атомоходов в море и поставил подчиненным частям задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Торжественные мероприятия в честь начала нового учебного периода завершились общим прохождением военнослужащих под флагами объединений.

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