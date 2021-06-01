01.06.2021 (03:00)

В преддверии Международного дня защиты детей российские миротворцы провели акцию гуманитарной помощи в населенном пункте Мартуни



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В преддверии Международного дня защиты детей российские миротворцы провели акцию гуманитарной помощи в населенном пункте Мартуни

В Нагорном Карабахе миротворческим контингентом Российской Федерации в преддверии Международного дня защиты детей была проведена акция гуманитарной помощи в администрации районного центра и двух школах Мартунинского района.

В связи с перебоями электричества в регионе, в ходе акции представители гуманитарного центра российского миротворческого контингента передали необходимое электрооборудование представителям администрации.

«Сегодня была проведена акция по выдачи администрации районного центра Мартунинского района необходимого оборудования для бесперебойного электроснабжения всего поселка, так как до этого были большие проблемы. Сегодня эта проблема будет решена», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

Также миротворцы, в ходе посещения школ и детских садов районного центра, передали в медицинские кабинеты образовательных учреждений фельдшерские наборы и аптечки, которые включают в себя набор самых необходимых лекарств и перевязочных средств.

«В этом же районе была проведена акция в двух школах по выдаче фельдшерских наборов и необходимого медицинского инструмента», - добавил офицер.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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