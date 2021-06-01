01.06.2021 (05:10)

В Военно-Морском Флоте России начался летний период обучения

Военно-Морской Флот успешно завершил зимний период обучения и приступил к выполнению задач по плану летнего периода обучения.

Подводя итоги зимнего периода обучения в Военно-Морском Флоте, Главком ВМФ Росси Адмирал Николай Евменов, отметил, что «За зимний период обучения в Военно-Морском Флоте выполнено более 1500 боевых упражнений, наплаванность надводных кораблей составила более 5000 суток. Наплаванность подводных лодок – более 1000 суток, а налет Морской авиации – более 14500 часов.

«Отдельно хочу сказать о том, что на высоком уровне были отработаны задачи в ходе действия назначенных сил ВМФ России в рамках комплексной арктической экспедиции «УМКА-2021», в ходе межвидового командно-штабного учения с Северным флотом и внезапной проверки боевой готовности Вооружённых Сил. При этом была продемонстрирована высокая выучка личного состава, подтверждена способность Военно-Морского Флота решать задачи в любых условиях обстановки», - подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

«Главное командования ВМФ России в зимнем периоде обучения уделяло повышенное внимание эффективности подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок у учебных центрах ВМФ. Подготовка велась по обновленным программам учитывающим самые современные требования, предъявляемые к применению сил ВМФ в море, а также активное оснащение Военно-Морского Флота новыми образцами вооружения и техники. В частности, в зимнем периоде обучения в учебных центрах ВМФ было подготовлено свыше 10 экипажей атомных и неатомных подводных лодок, велась активная подготовка и экипажей надводных кораблей в Объединенном учебном центре ВМФ. В зимнем периоде обучения к выполнению поставленных задач было подготовлено около 20 экипажей надводных кораблей различных классов и проектов», - отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов, подводя итоги зимнего периода обучения.

По словам Главкома ВМФ, - «Важнейшую задачу в зимнем периоде обучения выполнял и Учебный центр Морской пехоты ВМФ, где была завершена подготовка более 300 военнослужащих Морской пехоты по общим программам подготовки и свыше 250 – по программам подготовки для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Мировом океане».

«В зимнем периоде обучения велась работа по совершенствованию подготовки службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ к выполению задач по предназначению. Так, к ведению поисково-спасательной деятельности подготовлено более 100 судов и свыше 10 спасательных отрядов», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Он, также подчеркнул, что «В зимнем периоде обучения Военно-Морской Флот России принял участие в многонациональном военно-морском учении «Аман-2021», были проведены совместные учения с ВМС Ирана, ВМС Пакистана, ВМС Казахстана».

«В частях Морской авиации флотов подготовлено свыше 220 экипажей к действиям в составе тактических групп и одиночно», - сообщил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов, подводя итоги зимнего периода обучения в Военно-Морском Флоте.

Говоря о задачах, стоящих перед ВМФ России в летнем периоде обучения, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, отметил, что перед Военно-Морским Флотом стоят задачи подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне, подготовки сил к участию в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Подготовка сил к проведению международных конкурсов проводимых в рамках «Армейских международных игр – 2021», а именно – «Кубок моря – 2021», «Морской десант – 2021», «Глубина - 2021».

« В летнем периоде обучения необходимо на высоком уровне эффективности организовать проведение традиционных состязаний на приз Главнокомандующего Военно-Морским Флотом в первенстве кораблей, экипажей тактических групп по тактике действия сил и применению оружия, Продолжить развитие и совершенствование учебно-материальной базы флотов», - сказал Главком ВМФ Адмирал Евменов.

Накануне, на расширенном заседании Военного Совета Военно-Морского Флота, которое состоялось под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в здании Главного Адмиралтейства, подведены итоги зимнего периода обучения 2021 учебного года. В заседании Совета приняли участие начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В своем выступлении на заседании Военного Совета Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов сказал: «Необходимо отметить, что подготовка Военно-Морского Флота проводилась в условиях высокой динамики развития военно-политической обстановки в морских акваториях по периметру границ Российской Федерации».

«В этих условиях Военно-Морской Флот эффективно выполнял задачи боевой службы практически во всех районах Мирового океана, прежде всего,

в интересах стратегического сдерживания. Силы и войска флотов, Каспийской флотилии приняли участие в ряде мероприятий боевой подготовки, где подтвердили свою способность решать задачи любой сложности», - отметил Главком ВМФ России.

Как сказал на заседании Военного Совета Главком ВМФ, « В текущем году введены в действие новые руководящие документы Военно-Морского Флота, касающиеся организации подготовки и применения Военно-Морского Флота. В летнем периоде обучения требуется их изучить и внедрить в практику»

В ходе заседания Военного Совета Адмирал Николай Евменов напомнил участникам мероприятия, что « В этом году, наряду с участием ВМФ в учениях различного масштаба, знаковым мероприятием станет 5-ый Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте и Военно-морские парады на флотах (Каспийской флотилии).

На заседании Военного Совета ВМФ Адмирал Николай Евменов, также, отметил, что «Важнейшей задачей в деятельности Военно-Морского Флота является организация ремонта и сервисного обслуживания

по государственному оборонному заказу кораблей и судов Военно-Морского Флота, поддержание на должном уровне состояния потенциала ВМФ, а также грамотная эксплуатация вооружения, военной и специальной техники, выполнение мероприятий по обеспечению живучести кораблей и судов».

Одной из ключевых задач Военно-Морского Флота в летнем периоде обучения, по словам Адмирала Николая Евменова, станет подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне

«Необходимо продолжить развитие и совершенствование учебно-материальной базы флотов», сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на заседании Военного Совета ВМФ, которое состоялось в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства.

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