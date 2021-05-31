31.05.2021 (11:20)

На базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошла военно-спортивная игра «Зарница»

На базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, совместно с администрацией и военным комиссариатом Тульской области проведена детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница».

В целях популяризации военной службы в Воздушно-десантных войсках, военно - патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни среди допризывной молодежи, для ее участников были организованы конкурсные задания.

Школьникам предстояло провести захват полевого лагеря неприятеля, добыть разведданные, найти и уничтожить замаскированного в лесу противника.

В рамках детско-юношеской военно-спортивной игры прошли состязания и конкурсы, в которых школьники и юнармейцы показали свои знания в военной истории, тактико-технических характеристиках оружия и навыки в прохождении полосы препятствий.

Кроме того, будущие защитники преодолели учебное минное поле, поразили мишени, боевую технику противника и добыли важные разведданные.

В рамках военно-патриотического воспитания, перед участниками «Зарницы» выступили военнослужащие разведывательной роты, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя, организовали выставку современных образцов вооружения и военной техники, показали экипировку и обмундирование современного российского десантника.

В мероприятии приняли участие более 200 человек из городов Тульской области. По сложившейся традиции всех посетителей мероприятия ждало угощение солдатской кашей.



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