01.06.2021 (01:47)

В канун Дня защиты детей сотрудники Академии Генштаба привезли подарки воспитанникам подшефного детского дома

Сотрудники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации навестили воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» на западе Москвы. От имени командования, ветеранской и профсоюзной организации детям с ограниченными возможностями, многие из которых остались без попечения родителей, вручили сладкие подарки и устроили совместный мини-концерт.

«В канун Международного дня защиты детей наши активисты, взяв с собой баян и подарки, навестили детский центр, с которым академия дружит уже не первый год. Мы убеждены, что наши подшефные не должны быть лишены обычных ребячьих радостей поэтому постарались создать праздничное настроение тем, кто ждет его больше других. Вместе с мальчиками и девочками мы устроили мини-концерт, в который вошли стихи, песни и танцы. Особенно понравился зрителям детский музыкальный номер под аккомпанемент колокольчиков», - рассказал профсоюзный лидер академии Сергей Корышов.

Председатель профсоюзной организации напомнил, что 1 Июня как всемирный праздник был установлен 22 ноября 1949 г. на московском съезде Международной демократической федерации женщин. Цель праздника – защитить права ребенка, обратить внимание на проблемы несовершеннолетних, их роль и место в обществе. К Международному дню защиты детей взрослые проводят лекции, семинары, конференции, флешмобы, митинги, сбор средств для детских домов, мастер-классы, концерты и выставки детских рисунков.

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