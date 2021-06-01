01.06.2021 (00:30)

Военно-транспортной авиации — 90 лет

1 июня исполняется 90 лет военно-транспортной авиации (ВТА).

В первом полугодии командованием ВТА проведено более 20 учений различного уровня. За данный период средний налет на летчика составил около 100 часов. Все поставленные перед личным составом в учебном периоде задачи выполнены с высоким качеством.

В частности, одним из проведенных мероприятий стало уникальное исследовательское летно-тактическое учение в горной местности.

«Проверка способности обнаружения и сопровождения воздушных целей новой аппаратурой самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У на фоне горной местности являлось главной задачей данного исследовательского учения. Кроме этого, экипажи различных типов воздушных судов ВТА закрепили навыки в пилотировании самолетов в таких условиях. Горная местность имеет свои особенности поиска и оценки возможностей площадок приземления для десанта и отработки прицеливания», — заявил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит выполнить задачу по вводу в строй молодых летчиков – выпускников 2021 года, провести не менее 20 учений, в том числе с тверским и оренбургским соединениями, выполнить комплекс задач по предназначению в ходе учения «Запад-2021», а также обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники.

«Развитие ВТА идет постоянно. Перед нами стоят новые, амбициозные, по ряду показателей уникальные задачи. Это изыскание новых, нестандартных способов ведения боевых действий, освоение поступающей на вооружение новой и модернизированной авиационной техники, развитие организационно-штатной структуры и системы базирования частей и соединений ВТА», — подчеркнул командующий генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Справочно:

1 июня 1931 года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

В настоящее время ВТА — составная часть Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

ВТА имеет в своем составе самолеты Ил-76, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов.

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