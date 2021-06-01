01.06.2021 (00:15)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил североморцев с Днем Северного флота

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил моряков-североморцев с Днём Северного флота, который отмечается ежегодно 1 июня. Поздравительная телеграмма главкома ВМФ направлена в адрес командования, военнослужащих и ветеранов Северного флота.

В поздравительной телеграмме адмирала Николая Евменова сказано:

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

От имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю вас, ветеранов, весь личный состав с Днем Северного флота!

Свою героическую летопись Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот начал с 1733 года, когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля. С той поры постоянно росла и крепла мощь Северного флота.

Во все времена моряки-североморцы выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили образцом воинской доблести. Будучи исследователями и первооткрывателями, являлись устроителями земель Российского Заполярья.

Великая Отечественная война стала для флота временем суровых испытаний. Северный флот героически противостоял противнику на арктических морских путях, обеспечивая безопасность союзных конвоев с грузами для нужд фронта. Силами флота были уничтожены свыше 200 боевых и вспомогательных судов, более 400 транспортов общим тоннажем свыше 1 миллиона тонн, около 1300 самолетов врага. Навсегда в наших сердцах остаются имена Дважды Героев Советского Союза флотского разведчика Виктора Леонова, летчика-истребителя Бориса Сафонова, катерника Александра Шабалина, Героев Советского Союза офицеров-подводников Магомета Гаджиева, Федора Видяева, Ивана Колышкина, десятков матросов, старшин, сержантов, офицеров и адмиралов, удостоенных этого высокого звания, сотен и тысяч североморцев, самоотверженно сражавшихся с врагом.

В послевоенный период Северный флот стал атомным, ракетоносным, океанским. Не было и нет района в Мировом океане, где бы ни несли службу североморцы. В тяжелейших условиях блокового противостояния моряки Северного флота решали все поставленные задачи.

Сегодня Северный флот по праву считается самым мощным в стране, а вы, нынешнее поколение моряков-североморцев, являетесь достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников, с достоинством и честью выполняете свои патриотический и воинский долг, мужественно несете нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов на просторах Мирового океана, выполняете задачи по восстановлению мира на территории Сирийской Арабской Республики.

Развитие и оснащение Северного флота является приоритетным направлением деятельности Главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе подводные силы Северного флота будут пополнятся новейшими многоцелевыми подводными лодками «Ясень-М», ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей-А», что позволит поддерживать группировку морских стратегических ядерных сил на Севере в соответствии с вызовами сложившейся обстановки в Мировом океане и эффективно выполнять задачу сдерживания, нейтрализовать любые, даже малейшие угрозы безопасности страны с морских и океанских направлений.

Надводная составляющая Северного флота будет пополняться фрегатами проекта 22350, новыми судами обеспечения, включая суда ледокольного типа. В целом, надводная составляющая Северного флота будет пополняться кораблями, имеющими повышенный ледовый класс. Безусловно, что на повестке дня и модернизация кораблей крупного водоизмещения.

Североморцам и впредь предстоит решать ответственную задачу дальнейшего освоения Арктической зоны, в надводной, воздушной и подводной сфере. Это продиктовано национальными интересами государства и большой ответственностью перед историческим прошлым. Безопасность в Арктике — приоритет. Мы должны и далее развивать арктическую инфраструктуру, эффективно проводить в Арктике мероприятия боевой подготовки, учения на различных уровнях взаимодействия — межвидовом, межфлотском».

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей Родины России.

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