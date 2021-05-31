31.05.2021 (22:40)

Лучших специалистов службы горючего и смазочных материалов Вооруженных Сил РФ выбирают в Саратовской области

В Саратовской области стартовал конкурс на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) службы горючего и смазочных материалов Вооруженных Сил Российской Федерации. Соревнования проходят в рамках Всеармейского конкурса «Армейский запас – 2021».

Заключительный этап конкурса проводится на учебном комплексе «Красное поле» Вольского военного института материального обеспечения, где более 180 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск борются в номинациях: армейская эстафета, огневая подготовка, военно-спортивная эстафета и выполнение индивидуальных нормативов.

В ходе соревнований участники на время разворачивают автомобильные средства заправки и транспортирования горючего АТ3-12-10-63501, АЦ-14-63501, готовят к перекачке горючего мотонасосную установку МНУГ-80 и основной элемент насосной станции ПНУ 100/200М. Разворачивают полевой магистральный трубопровод ПМТП 150х150 протяжённостью 200 метров.

Конкурс проводится под руководством начальника управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации полковника Владимира Демирова.

Победители соревнований на лучшее подразделение службы горючего и смазочных материалов ВС РФ будут награждены ведомственными знаками отличия и ценными подарками.

В настоящее время в Вооруженных Силах России части и подразделения службы горючего постоянной готовности способны в короткие сроки обеспечить войска (силы) необходимым топливом. В частности, отдельный трубопроводный батальон в течение пяти суток может развернуть линию полевого магистрального трубопровода длиной 150 км и подать ежесуточно до 1000 тонн горючего. Трубопроводные воинские части и подразделения способны обеспечивать войска (силы) горючим посредством подключения (врезки) в магистральные нефтепродуктопроводы.

Служба горючего всегда стоит в авангарде при обеспечении войск и сил в ходе различных учений и маневров. К примеру, в ходе совершения марша лишь один топливозаправщик марки АТЗ-12-10 на базе автомобиля КамАЗ, уникальнейший в своем роде и получивший прозвище «осьминог», способен лишь за 10 минут дозаправить до полных баков целую танковую роту!

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