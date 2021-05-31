31.05.2021 (21:18)

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота примут участие в совместном российско-норвежском учении «Баренц-2021»

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота завершают подготовку к ежегодному совместному российско-норвежскому учению «Баренц», которое состоится в начале июня в Баренцевом море.

Основные цели учения - отработка совместных действий при поиске и спасании терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

От Северного флота на учении будут задействованы спасательно-буксирное судно «Николай Чикер», противолодочный самолёт Ил-38, способный также выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, и вертолет Ка-27 ПС.

Моряки Северного флота также готовы решать задачи по ликвидации последствий экологической аварии вследствие розлива нефти на морской акватории. Для этих целей на вооружении сип поисково-спасательного обеспечения Северного флота имеется самое современное оборудование.

«Баренц» – это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как российская сторона, так и норвежская.

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