31.05.2021 (20:40)

В Саратовской области стартовал Всеармейский конкурс специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021»

Сегодня на учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле» под Саратовом стартовал Всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021».

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник управления ресурсного обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Пятунин, военные повара представляющие военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ. Начался конкурс с торжественной церемонии открытия и прохождения парадным строем участников соревнований.

В первый день повара посостязались в меткости стрельбы из автоматов АК-74 и пистолетов ПМ. На следующем этапе повара и пекари покажут свое мастерство готовя блюда в стационарных и полевых условиях. Они приготовят блюда по установленному меню и произвольной программе, выпекут хлеб, каравай, мелкоштучную выпечку, используя переносные плиты ПП-40, переносные кухни КП-20 и автомобильные хлебопекарни ХПА-0,4.

Награждение победителей конкурса состоится 5 июня. Лучшие военные повара представят Россию на международном конкурсе «Полевая кухня», который пройдет в Республике Узбекистан.

Процесс организации питания в Вооруженных Силах РФ не стоит на месте. В целях развития технических средств продовольственной службы и приведения их к современным требованиям, повышения мобильности подразделений обеспечения до 2025 года Управлением (продовольственным) Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России планируется проведение работ по модернизации и роботизации технических средств, а также замене всех прицепных кухонь на автомобильные. В настоящее время в рамках государственного оборонного заказа завершена работа по созданию семейства арктических технических средств продовольственной службы и разработаны: кухня арктическая КА-250/30ПМ; хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ; цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ; хозяйственно-складской модуль (прицеп-склад). Вся эта техника размещена на базе многозвенных гусеничных вездеходов ДП-30 «Витязь». Они предназначены для передвижения в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью. Например, таких как болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность при температуре окружающей среды от минус до плюс 50 градусов Цельсия. В 2020 году в рамках государственного оборонного заказа в войска поставлено три образца технических средств продовольственной службы в арктическом исполнении, в том числе: кухня арктическая КА-250, хлебопекарня арктическая ХПА-500 и цистерна для воды арктическая ЦВА-10.

В части, касающейся совершенствования технических средств продовольственной службы отделом развития и модернизации продовольственной службы завершена работа по созданию мобильного пункта питания МПП-500. Он предназначен для организации ежедневного трехразового горячего питания подразделений численностью до 500 человек в районах временной или постоянной дислокации войск, в полевых условиях на освоенных и неосвоенных местах базирования войск.

Так же была представлена новая разработка – автономный мобильный пункт питания «АМПП-150», который предполагается использовать для обеспечения Вооруженных Сил, как высокоэффективное мобильное средство подвоза и хранения продовольствия, приготовления, транспортирования, раздачи и приема пищи. В рамках этой работы: оптимизированы условия размещения продовольствия, его хранения и приготовления горячей пищи в полевых условиях; улучшены условия приема пищи в полевых условиях; модернизировано тепловое и технологическое оборудование.

Это два многоосных автомобиля КаМаз в кузове одного из которых находится оборудование для хранения и приготовления пищи, а в кузове с переменным объемом второго передвижная столовая в которой одновременно рассаживаются 50 человек. Машины стыкуются друг к другу благодаря чему мы получаем в полевых условиях «стационарную» столовую. При этом время на ее развертывание и свертывание занимает не более часа. Благодаря этому мы не только можем быстро накормить личный состав, но и мобильно следовать за его продвижением.

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