01.06.2021 (00:01)

В Вооруженных Силах начинается летний период обучения

1 июня во всех воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации начнется летний период обучения. В частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные данному событию.

Как отметил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев: «К летнему периоду обучения всё готово. Во всех частях и подразделениях прошло закрепление и вручение боевой техники и вооружения личному составу, прибывшему в войска для прохождения дальнейшей службы. Интенсивная подготовка органов управления и войск (сил) в летнем периоде обучения, как и все последние годы, будет носить межвидовой характер. В мае месяце в Вооружённых Силах РФ прошли показные, инструкторско-методические и сборовые мероприятия. В ходе подготовительного периода инженерными подразделениями проведена сплошная очистка от взрывоопасных предметов свыше 445 тысяч гектаров земель полигонов. К началу летнего периода обучения подготовлено более 6,5 тысячи объектов полигонов. Кроме того, в полном объёме проведены мероприятия по обслуживанию и переводу на летний режим эксплуатации свыше 23 тысяч единиц полигонного оборудования. По результатам проверок органами военного управления отмечается готовность полигонов к проведению мероприятий боевой учёбы войск (сил) без ограничений.

Мероприятия подготовки Вооруженных Сил в зимнем периоде обучения проведены в полном объёме. В этот период прошло более 1600 тактических учений различного уровня, в том числе более 700 двусторонних и более 500 межвидовых».

В ходе летнего периода обучения основные усилия командиров всех степеней будут направлены на слаживание штабов и подразделений, совершенствование тактической и тактико-специальной подготовки, внедрение элементов армейской тактической стрельбы, позволяющей уничтожать противника в любых условиях за короткий промежуток времени, с учетом фактора внезапности.

Планируется провести более 3 тысяч тактических учений в звене батальон-полк-бригада, в ходе которых будут применяться новые формы и способы тактических действий войск, с применением разведывательно-ударных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления войсками и оружием.

Все мероприятия боевой подготовки войск будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом половина учений будет проходить ночью. Продолжится практика внедрения в боевую подготовку опыта, полученного в ходе вооружённых конфликтов.

Венцом боевой учёбы в 2021 году станет совместное стратегическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», при подготовке к которому будут последовательно усложняться учебно-боевые задачи привлекаемых сил. В рамках ССУ запланированы специальные учения по видам боевого и материально-технического обеспечения. Непосредственно в период проведения ССУ будут отработаны вопросы перевозок различными видами транспорта, марши, все виды боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе противодействия незаконным и иррегулярным вооруженным формированиям.

Самое пристальное внимание будет уделено организации учебного процесса в подразделениях, готовящих специалистов и младших командиров.

В летнем периоде обучения многие воинские подразделения продолжат борьбу за право получить наименование «ударный». Этого почетного звания могут быть удостоены подразделения, добившиеся высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине и повседневной деятельности.

В августе-сентябре пройдут VII Армейские международные игры. В этом году более 40 стран-участниц с четырёх континентов планируют направить на соревнования более пяти тысяч военнослужащих, в составе более 270 команд. В ходе АрМИ-2021 будет задействовано более тысячи единиц бронетанковой и специальной техники, летательных аппаратов, кораблей и судов.

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