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01.06.2021 (03:15)

На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» стартовал финальный этап соревнований

Во время проведения финального этапа всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» летным экипажам предстоит выполнить полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям.

Конкурсанты истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации будут выполнять пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбы из авиационных пушек.

Кроме этого, летчикам армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 предстоит выполнять задачи тушения условного пожара, а экипажам военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76 — совершить десантирование грузов на точность приземления.

Ранее конкурсанты уже провели три летных этапа. Экипажи выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте.

Помимо этого, летчики отработали воздушную навигацию, проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время, и сдали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой.

В индивидуальных зачетах экипажи истребительной авиации отработали также воздушный бой, а транспортно-боевых вертолетов — выполнили задачи поиска и эвакуации условного пострадавших.

Итоги всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» будут подведены 5 июня.

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики соревнуются в следующих элементах: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение по наземным целям. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований «воздушный бой», а летчики армейской авиации соревнуются в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Воздушно-космические силы (ВКС) , Авиация , Авиадартс
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