31.05.2021 (20:25)

Экипажи химической разведки РВСН стали призерами на всеармейском этапе конкурса «Безопасная среда»

Экипажи радиационной, химической разведки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) стали призерами на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда» среди видов и родов войск.

Конкурс, который проходил на полигоне Песочное в Ярославской области, состоял из трех этапов: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафеты», в ходе которых каждый член экипажа выполнил 26 нормативов по специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолели все препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку и специальную обработку.

В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.



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