31.05.2021 (20:20)

Завершился седьмой киберспортивный турнир среди учащихся довузовских образовательных учреждений «Стальная стена-2021»

Завершился седьмой киберспортивный турнир среди учащихся довузовских образовательных учреждений «Стальная стена-2021». В течение трех месяцев учащиеся кадетских, суворовских и нахимовских училищ вели упорные сражения за выход в финал.

Финал проходил с 24 по 28 мая в дистанционном формате. На первом этапе финалистам предстояло ответить на вопросы исторической викторины, приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Второй этап — самый зрелищный — киберспортивный бой по игре «Мир танков».

В этом году в отборочном этапе принимали участие воспитанники 38 учебных заведений Минобороны, МВД, Следственного комитета, МЧС России и Росгвардии. В финал прошли 16 команд в двух возрастных категориях — седьмых и десятых классов. Команда Астраханского суворовского военного училища (СВУ) МВД впервые принимала участие в турнире «Стальная стена», но смогла выйти в финал из своей группы, показав хорошие результаты для дебютанта.

В возрастной категории десятых классов первое место заняли учащиеся Уссурийского СВУ, которые впервые стали обладателями кубка «Стальной стены». Второе место заняли учащиеся Пермского СВУ, третье — досталось учащимся Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.

В возрастной группе седьмых классов первое место заняли учащиеся Ставропольского президентского кадетского училища (ПКУ). Второе место заняла команда Оренбургского ПКУ, которая впервые участвовала в финале. Третье место заняла команда Екатеринбургского СВУ.

На торжественной церемонии, которая прошла по видео-конференц-связи, финалистов поздравил руководитель Департамента информационных систем Минобороны России генерал-лейтенант Олег Масленников, начальник группы ДИС Денис Алленов, генеральный директор Ассоциации компьютерного спорта Иван Анохин и заместитель начальника Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса по инновационным образовательным технологиям Елена Марковская.

Организаторами турнира выступили Департамент информационных систем Минобороны России и Санкт-Петербургский кадетский военный корпус, а также Ассоциация компьютерного спорта, которая оказывала и осуществляла информационную поддержку, судейство и организацию трансляций игр на протяжении всего турнира.

Финал за четыре дня посмотрело более 320 тыс. человек, а весь турнир — более 2,1 млн.

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