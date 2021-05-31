31.05.2021 (20:00)

С батальоном управления армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области прошла тренировка по связи

Перед началом летнего периода обучения с батальоном управления армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, прошла тренировка по связи, в ходе которой был отработан широкий круг вопросов по организации устойчивой связи между подразделениями по радиорелейным, радиочастотным и спутниковым каналам.

Главной задачей тренировки стала проверка уровня готовности военных связистов уверенно эксплуатировать современные средства связи, недавно поступившие на вооружение войск Балтийского флота.

Помимо этого, военные связисты выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видео-конференц-связью с применением современной аппаратуры, была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Подразделения связи продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Подобные тренировки проводятся регулярно и призваны повышать профессиональный уровень военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.

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