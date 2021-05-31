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31.05.2021 (19:38)

Военные автоинспекторы ЗВО провели технический осмотр техники в Ленинградской области

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) в преддверии начала нового учебного периода провели технический осмотр военной техники соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Ленинградской области.

Военные автоинспекторы проверили техническое состояние шин, исправность рулевого управления, световых приборов и других агрегатов, влияющих на безопасность дорожного движения.

Кроме того, был проведён смотр наличия огнетушителей, медицинских аптечек и светоотражающих жилетов, необходимых для прохождения техосмотра.

Диагностика выполнялась при помощи специальных аппаратных средств и оборудования мобильного пункта проверки технического состояния. Военнослужащими ВАИ был проведен инструктаж по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации военной техники в летний период.

Всего в ходе проверки было осмотрено более 900 единиц военной техники общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Материально-техническое обеспечение (МТО) , ВАИ , Военная полиция
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