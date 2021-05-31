31.05.2021 (19:36)

В Екатеринбурге прошел региональный сбор по безопасности полетов

В Екатеринбурге прошел региональный сбор с руководящими и должностными лицами служб безопасности полетов авиационных формирований государственной авиации, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО).

В мероприятии приняли участие представители Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, руководящий состав авиационных объединений, соединений и воинских частей ВС РФ, авиационных формирований государственной авиации и органов исполнительной власти, дислоцированных на территории ЦВО.

Основная цель сбора — формирование единых подходов в решении вопросов безопасности полетов государственной авиации.

В ходе мероприятия участникам был доведен анализ безопасности полетов государственных воздушных судов Российской Федерации, анализ опасных факторов, выявленных в авиационных формированиях государственной авиации. Руководители служб безопасности полетов обменялись опытом и разработали рекомендации по снижению аварийности, а также сдали зачеты по знанию требований основных документов, регламентирующих деятельность по обеспечению безопасности полетов. Кроме того, участники сбора посетили Уральский завод гражданской авиации, где ознакомились с продукцией, производственной и испытательной базой предприятия.

Региональный сбор по безопасности полетов прошел в Екатеринбурге на базе окружного Дома офицеров ЦВО, в нем приняло участие более 100 военнослужащих из числа представителей Службы безопасности полетов авиации ВС РФ, руководящего состава авиационных объединений, соединений и воинских частей, а также представители органов исполнительной власти и авиационных формирований государственной авиации.

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