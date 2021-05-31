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31.05.2021 (19:25)

В общевойсковой армии ЗВО с начала года вакцинировано от COVID-19 более 2 тыс. военнослужащих и членов их семей

В общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) более 2 тыс. военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала соединений и воинских частей сделали добровольную прививку от коронавирусной инфекции.

Вакцинация проходила на базе медицинских подразделений соединений общевойсковой армии ЗВО. В медпунктах были организованы все условия для хранения препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и медицинского осмотра военнослужащих и членов их семей для выявления противопоказаний.

Постановка прививок проводилась на основании письменного согласия вакцинируемых. Перед процедурой они прошли медицинский осмотр у терапевта и сдали тест на антитела. После введения препарата в течение получаса все пациенты находились под контролем врачей.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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