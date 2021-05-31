31.05.2021 (19:00)

На базе Военного института (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ прошла подготовка корабельных расчетов к празднованию Дня ВМФ

На базе Военного института (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» прошел сбор с расчетами ГКП – БИП – штурман (главный командный пункт — боевой информационный пост – штурман) по кораблевождению и обеспечению навигационной безопасности плавания кораблей и судов в период празднования Дня Военно-Морского Флота.

В ходе подготовки специалистов применялся современный учебно-тренировочный комплекс «Мостик». Одной из приоритетных задач тренировок является отработка взаимодействия расчетов и совершенствование навыков офицеров главных командных и боевых информационных постов кораблей в ходе торжественного прохождения на Главном военно-морском параде 2021 года.

Справочно:

Быстрые темпы развития флота, возрастание его мощи, масштабов выполняемых задач и острая потребность в специалистах новых направлений и формации привели к стремительному совершенствованию всей системы подготовки офицеров. Классы всегда были востребованы флотом, готовили для него высококвалифицированных специалистов.

Военный институт (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации офицеров, имеющих высшее профессиональное образование, для назначения на должности командиров кораблей (подводных лодок) ВМФ, флагманских специалистов соединений кораблей, командиров боевых частей кораблей 1 и 2 рангов, начальников ПВО соединений, проводит фундаментальные научные исследования, направленные на решение актуальных для ВМФ проблем в области тактики, боевой подготовки флота, применения оружия и технических средств. И сегодня основой методологии обучения слушателей остается преимущественно практическая направленность на современной учебно-материальной базе.

Основную нагрузку по организации образовательного процесса несут преподаватели. Принцип комплектования профессорско-преподавательского состава остался прежний — педагогами назначаются офицеры флота, имеющие практический опыт службы на кораблях и в штабах разного уровня, как правило, с академическим образованием. Опыт флотской службы и педагогическая практика формируют удивительный сплав военных преподавателей, многие из которых имеют ученые звания и степени.

Образовательный процесс в этом учебном заведении характеризуется широкомасштабным внедрением автоматизированной системы электронного обучения. Усилия научно-педагогического состава направлены на создание предметно ориентированной обучающей среды на основе компьютеризации всего процесса обучения с включением в него новых информационных и педагогических технологий.

Научно-исследовательская и научно-техническая деятельность в Военного института (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ включает участие в подготовке и проведении прогнозных, поисковых, прикладных исследований и экспериментальных разработок в целях решения проблем строительства, подготовки, применения и всестороннего обеспечения деятельности Военно-Морского Флота и решения проблем военно-технической политики, а также ряд других направлений.

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