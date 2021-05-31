31.05.2021 (19:14)

В Воронеже более 200 связистов бригады управления общевойсковой армии ЗВО завершили вакцинацию вторым компонентом препарата от COVID-19

В Воронежской области более 200 связистов гвардейской бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили вакцинацию вторым компонентом препарата от коронавирусной инфекции.

Перед введением второго компонента все военнослужащие прошли обязательное тестирование и медицинское обследование на состояние их здоровья и выявление противопоказаний после первой прививки. После вакцинации все связисты на менее трех дней находятся под наблюдением врачей.

Добровольную вакцинацию военнослужащие прошли в связи с необходимостью в постоянном поддержании качественной и эффективной связи на полевых узлах как во время важных учений, так и в ходе боевых дежурств. Военные связисты при помощи командно-штабных машин Р-149АКШ, «Редус-2УС», радиорелейных станций Р-419Л1, а также машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» поддерживают управление на расстоянии около 500 км.

На сегодняшний день более 7 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО завершили вакцинацию первым и вторым компонентом. В ближайшее время планируется вакцинация ещё около 7 тыс. военнослужащих и членов их семей.

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