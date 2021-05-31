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31.05.2021 (17:45)

В Подмосковье состоялось открытие всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль»

На полигоне Ногинский в Московской области состоялось открытие всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль».

На церемонии открытия в рамках показательных выступлений зрители увидели автомобильный и автобусный «вальсы», имитацию погони со стрельбой, парад ретротехники, выступление кинологов и показательные выступления юнармейцев.

«В состав команд-участниц отобраны лучшие инспекторы ВАИ, победители окружных этапов конкурса, прошедшие специальную подготовку для участия в соревнованиях. Желаю всем участникам честной борьбы и высоких показателей. Поздравляю вас с открытием всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль», — сказал заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Максим Смоляков.

По окончании торжественной части в первый состязательный день команды соревновались в экстремальном вождении и регулировании дорожного движения.

В этом году в конкурсе принимают участие команды ВАИ всех военных округов: 11-й ВАИ (Санкт-Петербург), 18-й ВАИ (Ростов-на-Дону), 19-й ВАИ (Екатеринбург), 22-й ВАИ (Хабаровск), а также 263-й ВАИ из Североморска, 100-й ВАИ из Москвы и ВАИ Росгвардии.

Помимо соревнований первого дня, участникам предстоит показать себя в военно-технической эстафете, индивидуальной гонке, а также таких элементах, как замена колеса и экстремальная параллельная парковка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВАИ , Дорожный патруль
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