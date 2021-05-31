31.05.2021 (17:30)

В тульском парке «Патриот» прошла спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди курсантов ДОСААФ

Впервые на территории тульского Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» региональное отделение ДОСААФ Тульской области провело областную спартакиаду по военно-прикладным видам спорта среди курсантов образовательных учреждений ДОСААФ, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Старт ежегодной спартакиаде дала торжественная церемония открытия соревнований. В ней приняли участие председатель комитета областной Думы Юрий Моисеев, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Евгений Строков и председатель регионального отделения Союза десантников России Анатолий Гагаринов.

«Спорт — неотъемлемая часть жизни каждого военнослужащего. Настоящие соревнования — значимое событие для наших курсантов. Мы уверены, что они придадут импульс для развития и совершенствования физической подготовки будущих защитников Отечества», — отметила председатель регионального отделения оборонного общества Наталья Серегина и пожелала всем участникам успеха.

11 команд из курсантов, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в автошколах и спортивно-технических клубах оборонного общества Тульской области, соревновались в командных и личных зачетах в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата АК-74, поднятии гири и беге на дистанцию 100 метров.

По итогам захватывающей борьбы призёрами стали команды Новомосковской автошколы — первое место, Чернского СТК — второе место, УФСИН — третье место. В индивидуальном зачёте победили Андрей Брыкин, «серебро» у Александра Майорова, «бронза» у Даниила Федосова.

Все победители получили призы, грамоты и дипломы от регионального отделения ДОСААФ, а также специальные призы от руководства парка «Патриот».

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