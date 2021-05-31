31.05.2021 (17:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла тренировка по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения условного противника.

В мероприятии приняло участие свыше 30 военнослужащих, было задействовано более пяти единиц военной техники.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка с целью захвата вооружения и военной техники. Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепило назначенные районы, блокировало пути возможного отхода групп незаконного вооруженного формирования и уничтожило их огнем из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7 и вооружения боевых машин.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 3 тыс. холостых боеприпасов и имитационных средств.

Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.

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