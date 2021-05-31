31.05.2021 (16:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили мероприятия подготовительного периода

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили мероприятия подготовительного периода.

Специалисты провели подготовку объектов ОГРВ ПРРМ к эксплуатации в летних условиях, выполнили мероприятия по переводу более 120 единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации, усовершенствовали учебно-материальную базу войскового стрельбища, танкодрома и автодрома для проведения занятий по боевой подготовке.

В течение месяца прошли мероприятия по повышению и подтверждению классной квалификации, сборы с военнослужащими, учебно-методические сборы с сержантским и офицерским составом, а также занятия по безопасности военной службы.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ приступят к летнему периоду обучения с 1 июня в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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