Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.05.2021 (16:30)

Вопросы совершенствования метрологического обеспечения обсудят на форуме «Армия-2021»

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдет круглый стол, посвященный вопросам метрологического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

В формате научных дискуссий будут рассмотрены особенности метрологического обеспечения эталонов и средств измерений метрологического назначения в Вооруженных Силах, направления развития военной измерительной техники и эффективность нормативно-правового регулирования.

В работе круглого стола примут участие специалисты центральных органов военного управления, ведущих институтов в сфере метрологии, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений Минобороны России, государственных корпораций и предприятий промышленности.

Организатором круглого стола выступает Управление метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдут в период с 22 по 27 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видео-конференц-связи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы форума «Армия-2021» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума Rusarmexpo.ru

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские курсанты выиграли Всеармейский конкурс АрМИ «Безопасная среда» с мировым рекордом
В Подмосковье наградили победителей всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники»
В Саратовской области на полигоне Шиханы прошла торжественная церемония награждения участников Всеармейского конкурса среди тяжелых огнеметных подразделений войск РХБ защиты «Белое солнце»
Команда военных водителей ЦВО представит Вооруженные силы Российской Федерации на международных соревнованиях в 2021 году

Метки:
АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false