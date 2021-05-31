31.05.2021 (16:30)

Вопросы совершенствования метрологического обеспечения обсудят на форуме «Армия-2021»

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдет круглый стол, посвященный вопросам метрологического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

В формате научных дискуссий будут рассмотрены особенности метрологического обеспечения эталонов и средств измерений метрологического назначения в Вооруженных Силах, направления развития военной измерительной техники и эффективность нормативно-правового регулирования.

В работе круглого стола примут участие специалисты центральных органов военного управления, ведущих институтов в сфере метрологии, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений Минобороны России, государственных корпораций и предприятий промышленности.

Организатором круглого стола выступает Управление метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдут в период с 22 по 27 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видео-конференц-связи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы форума «Армия-2021» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума Rusarmexpo.ru

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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