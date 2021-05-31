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31.05.2021 (16:15)

Делегация Колледжа национальной обороны Мексики посетила Москву

В рамках реализации договоренностей между министерствами обороны Российской Федерации и Мексиканских Соединенных Штатов продолжается визит в Россию делегации Колледжа национальной обороны (высший военный университет) Мексики.

31 мая в соответствии с программой визита мексиканской делегации в Москве при участии военного оркестра и Почетного караула состоялось возложение цветов к Монументу Победы, расположенному на площади Победителей в парке Победы на Поклонной горе.

Программой визита также запланированы посещение Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва) и Центрального военно-морского музея Минобороны России (Санкт-Петербург).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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