31.05.2021 (16:15)

Делегация Колледжа национальной обороны Мексики посетила Москву

В рамках реализации договоренностей между министерствами обороны Российской Федерации и Мексиканских Соединенных Штатов продолжается визит в Россию делегации Колледжа национальной обороны (высший военный университет) Мексики.

31 мая в соответствии с программой визита мексиканской делегации в Москве при участии военного оркестра и Почетного караула состоялось возложение цветов к Монументу Победы, расположенному на площади Победителей в парке Победы на Поклонной горе.

Программой визита также запланированы посещение Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва) и Центрального военно-морского музея Минобороны России (Санкт-Петербург).



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице