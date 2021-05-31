31.05.2021 (16:00)

Команде Новосибирского высшего военного командного училища вручен кубок победителя Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки»

На полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища состоялась церемония закрытия Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», в ходе которой наградили победителей и призеров соревнований.

В мероприятии приняли участие представители командования Вооруженных Сил РФ, региональной и городской власти и участники соревнований.

«Поздравляю всех участников, организаторов и жюри конкурса с его успешным завершением и благодарю каждого за его вклад в организацию и проведение этого знакового для разведчиков мероприятия», - приветствовал всех участников церемонии главный судья соревнований генерал-майор Алексей Белоусов.

Разведчикам из НВВКУ, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки получили капитаны команд и победители в индивидуальных зачетах, таких как «Лучший командир», «Лучший разведчик», «Лучший разведчик-сапер», «Лучший механик-водитель» и других.

Серебряные медали завоевали разведчики Федеральной службы войск Национальной гвардии, бронзовые разведчики Западного военного округа.

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки-2021» проходил с 15 по 29 мая на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (полигон «Кольцово») и в нем принимали участие 10 команд: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, команды Северного флота, военнослужащих Воздушно-десантных войск, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также команда Федеральной службы войск национальной гвардии и Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

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