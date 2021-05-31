31.05.2021 (15:45)

Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в трех регионах дислокации ЦВО в августе

Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в трех регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО) с 26 по 28 августа. Площадками мероприятия станут военный аэродром Толмачево в Новосибирской области, а также полигоны Рощинский и Свердловский в Самарской и Свердловской областях.

В рамках форума посетителям будут продемонстрированы современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировка военнослужащих видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. На площадках мероприятия будут развернуты выставочные кластеры предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Для посетителей форума «Армия-2021» будет подготовлена культурно-досуговая программа, включающая в себя выступление творческих коллективов, работу площадок национальной и военной кухни, а также показательные выступления военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО. В том числе все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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