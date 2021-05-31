31.05.2021 (15:30)

Расчеты С-300 российской военной базы в Таджикистане уничтожили около 20 воздушных целей в ходе учения

Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» отразили воздушный удар противника по объектам 201-й военной базы, поразив около 20 воздушных целей в ходе учения, завершившегося в Таджикистане.

Специалисты противовоздушной обороны обнаружили и распознали более 40 воздушных объектов, около 20 из которых не ответили на запросы системы опознавания. Для уничтожения воздушных целей, имитирующих полет истребителей и крылатых ракет «противника», были подняты по тревоге и приведены в боевую готовность расчеты ЗРС С-300. Российские «Фавориты» отработали захват, сопровождение средств воздушного нападения, выполнили электронные пуски и условно уничтожили ракеты и авиацию «противника» на дальних подступах к охраняемым военным объектам. В результате учения боевые расчеты С-300 поразили 100% воздушных целей, которые осуществляли подлет с различных направлений и во всем диапазоне высот.

Кроме того, в рамках тактического учения, в котором было задействовано около 200 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС С-300, оборудованию боевых позиций, подразделения охраны и обороны 201-й военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на районы дислокации подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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