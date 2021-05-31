31.05.2021 (15:15)

Российские военнослужащие в Киргизии провели экскурсию для детей из благотворительного фонда

В преддверии дня защиты детей военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, провели экскурсию по аэродрому для детей с различными формами заболеваний.

Российские военнослужащие рассказали ребятам о тактико-технических характеристиках вертолета Ми-8МТВ5 и самолета Су-25СМ, стоящих на вооружении базы, а также предоставили возможность посидеть за штурвалом летательных аппаратов и почувствовать себя в роли пилотов.

Особенно ребят заинтересовала выставка современных образцов стрелкового оружия и средств связи. Они с большим интересом рассматривали автоматы, пистолеты, гранатометы и пулеметы. Затем экскурсионная группа переместилась в класс подготовки авиационных спасателей, где специалисты поисковой службы рассказали детям о принципах действия катапультного кресла и продемонстрировали на подвесной системе как правильно действовать в экстренных ситуациях с парашютом. Также военнослужащие помогли детям примерить парашют и научили его правильной укладке.

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