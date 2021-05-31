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31.05.2021 (15:00)

Разведчики из Сибири стали победителями всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021»

Команда курсантов Новосибирского высшего военного командного училища стала победителем всеармейского конкурса среди подразделений (команд) войсковой разведки видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации «Отличники войсковой разведки-2021», второе место заняла команда Федеральной службы войск национальной гвардии, третье – команда Западного военного округа.

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» длился две недели и состоял из пяти этапов - «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков-специалистов», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

Одним из самых сложных этапов для военнослужащих стал комплекс препятствий «Тропы разведчика». Впервые в ходе третьего этапа всеармейских соревнований разведчики бежали сухопутную милю - 1,6 км перед началом преодоления 22 препятствий на специализированной полосе.

В соревнованиях принимали участие 10 команд: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, команды Северного флота, военнослужащих Воздушно-десантных войск, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также команда  Федеральной службы войск национальной гвардии и Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

На торжественной церемонии закрытия всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», которая состоялась на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища, победителям вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки получили капитаны команд и победители в индивидуальных зачетах, таких как «Лучший командир», «Лучший разведчик», «Лучший разведчик-сапер», «Лучший механик-водитель» и других.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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