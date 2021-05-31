31.05.2021 (14:45)

После двух этапов всеармейского конкурса «Мастер-оружейник» лидируют команды Пензенского артинститута и ЦВО

На полигоне Константиновна в Пензенской области прошел второй этап Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник», в ходе которого определяли лучших военных оружейников по зенитным установкам. По его итогам лидеры первого этапа конкурса – команды Пензенского артиллерийского инженерного института и Центрального военного округа сохранили за собой первое и второе места соответственно. На третье место вышла команда Северного флота, которая обогнала Восточный военный округ на несколько секунд.

По условиям военнослужащим нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на ремонтную базу и выполнить его ремонт. Одним из сложных эпизодов состязания была буксировка техники на 5 км с преодолением водной преграды, кургана, косогора, зараженного участка местности, а также других искусственных и естественных препятствий.

Всего в соревнованиях принимают участие 8 команд, которые представляют военные округа, Пензенский артинститут, Воздушно-десантные войска и Росгвардию. Всего у конкурса 5 этапов. Победители определятся на комплексной эстафете ремонтных взводов, которая состоится 4 июня.

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