31.05.2021 (14:30)

В Москве продолжается Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы»

В Москве продолжается Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы». 80 театров из 45 российских городов прислали свои заявки на участие в фестивале. География фестиваля обширна – от Москвы до Южно-Сахалинска, от Краснодара до Мурманска.

Все 23 дня фестиваля на разных сценах в разных географических точках уже сыграны и еще будут сыграны спектакли о Великой Отечественной войне, памяти, о великих подвигах, о любви и победе.

«А зори здесь тихие» и «Завтра была война» по повестям Бориса Васильева, «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского, «Звездопад» по повести Виктора Астафьева, «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева, «Варшавская мелодия» по роману Леонида Зорина, «Небесный тихоход» по мотивам одноименного музыкального фильма Семена Тимошенко – это только часть спектаклей, заявленных в программе фестиваля.

На сцене Театра Армии в рамках фестиваля показали спектакли «Барабанщица» по пьесе Афанасия Салынского и «Судьба одного дома» по произведениям Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Василия Гроссмана, Виктора Некрасова, Булата Окуджавы и Владимира Мотыля, «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина и иммерсивный спектакль-синемоушн «Театр Звезда» об истории Театра Армии, спектакль в том числе о том, как театр переживал годы Великой отечественной войны.

В мае будут также сыграны «Третья ракета» по повести Василя Быкова, «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова, «С тобой и без тебя» по стихотворному сборнику Константина Симонова.

В Москве фестиваль завершится спектаклем на Большой сцене Театра Армии спектаклем «Барабанщица». На Малой сцене Сургутский музыкально-драматический театр сыграет спектакль «Имена на поверке».

Справочно:

В марте 2021 года Центральный академический театр Российской Армии по инициативе Минобороны России и при участии Союза театральных деятелей объявил о старте Всероссийского театрального фестиваля «23 дня до Победы». Название фестиваля было выбрано не случайно: именно столько шла Берлинская наступательная операция, одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 9 мая 1945 года.

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