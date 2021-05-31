31.05.2021 (14:15)

На Балтийском флоте подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения и определили задачи на новый

Результаты деятельности командования и личного состава объединений, соединений и воинских частей Балтийского флота за первое полугодие были рассмотрены и обсуждены на заседании Военного совета, состоявшегося под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

В зимнем периоде обучения моряки-балтийцы показали высокие результаты боевой подготовки, которые предстоит подтвердить в ходе выполнения практических задач в море и на полигонах боевой подготовки. Так, в зимнем периоде обучения экипажами кораблей флота было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений по применению минного и торпедного вооружения, проведено порядка 180 артиллерийских и ракетных стрельб.

Части и соединения армейского корпуса Балтийского флота выполнили план боевой подготовки на 100 %. В общей сложности, личным составом было проведено более 1600 различных мероприятий боевой подготовки, что на 10 % больше, чем в прошлом году. В частности, увеличилось количество учений, стрельб отделений, стрельб из боевых машин и стрелкового оружия, а также занятий по вождению техники. Было проведено более 800 различных стрельб, причем почти 400 из них ночью. План учебно-тренировочных прыжков с парашютом в соединениях и частях флота выполнен, совершено более 2500 парашютных прыжков. Общий налёт в морской авиации БФ превысил 2000 часов, что на 5 % выше аналогичного периода прошлого учебного года.

В числе лучших по итогам зимнего периода - Балтийская ВМБ, соединение надводных кораблей, соединение морской пехоты, артиллерийское соединение армейского Балтийского флота, смешанный авиационный полк морской авиации флота, соединение ПВО Балтийского флота, корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария», малый ракетный корабль «Серпухов», базовый тральщик «Александр Обухов», судно связи «Адмирал Фёдор Головин».

В ходе заседания военного совета командованием БФ были поставлены задачи на летний период обучения. Среди них – поддержание и совершенствование уровня боевого мастерства при выполнении задач в соответствии с предназначением, организация качественной подготовки подразделений, представленных к присвоению наименований «Ударные». Большое внимание будет уделено и подготовке команд к участию в Армейских международных играх – 2021, состязаниях на кубки и призы Главнокомандующего ВМФ.

Среди важных задач – участие в международном военно-техническом форуме, в X Международном военно-морском салоне и Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 25 июля.

Кроме того, до конца года запланировано провести свыше 7 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Моряки-балтийцы посетят зарубежные порты Тартус (Сирия), Лимассол (Кипр), Порт-Судан (Судан), Маскат (Оман). Также личному составу флота предстоит провести более 35 учений разной направленности, в том числе 10 специальных учений по видам подготовки. Наиболее масштабным мероприятием и венцом боевой учебы сил и войск флота в летнем периоде обучения, станут совместные российско-белорусские учения «Запад-2021», в которых Балтийский флот примет непосредственное участие.

Процессы оснащения флота передовыми техническими средствами и вооружением, а также модернизации уже находящихся в его составе самолётов, вертолётов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся. Кораблестроителями для флота спущены на воду и готовятся к швартовым испытаниям новые малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631 «Козельск» и «Град». Кроме этого, в состав сил Балтийского флота вошли два патрульных катера проекта 03160 «Раптор», а морская авиация пополнится двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Ожидается поступление в состав флота и новых подводных лодок проекта 677 «Лада».

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